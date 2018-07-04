В центре Уфы на «одиннадцатую» накрыло деревом 

Ранним утром 4 июля во дворе дома на улице Блюхера на отечественную легковушку упала сломанная ветка. К счастью, на момент ЧП водителя в салоне автомобиля не было. Очевидцы сообщили о случившемся коммунальщикам, которые приехав на место, выставили знаки и отправились искать хозяина легковушки.
Стоит быть максимально внимательными, ведь сегодня, 4 июля, в республике сохранится изнуряющая жара, но погода может существенно испортиться.
Ожидаются сильные грозы и град, прогнозируется штормовой ветер с порывами до 24 метров в секунду. Температура в отдельных районах будет достигать +36 ºС!
МЧС республики настоятельно рекомендует жителям соблюдать правила безопасности при усилении ветра. Закрывайте окна и двери, не паркуйте автомобили под деревьями и рекламными щитами, вывесками, а также под линиями электропередач. Также стоит носить головные уборы в жару и потреблять достаточное количество жидкости.