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Авторадио подарит автомобиль!
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Авторадио подарит автомобиль! 

Авторадио 1 час назад
Авторадио подарит машину! Сегодня Первый большой финал игры «Много автомобилей». После того как мы разыграем первый миллион рублей и в призовом фонде останется 2 миллиона, мы разыграем первый из 5-ти автомобилей СУЗУКИ, а именно роскошный кроссовер Сузуки Витару 30 лимитированной версии. Розыгрыш состоится уже сегодня. В студию Авторадио придут звёздные музыканты. Напомним, в игре «Много автомобилей» участвуют все, кто установил в своём телефоне гимн «Авторадио» вместо гудков и внимательно слушает эфир. Присоединиться ещё может любой желающий прямо сейчас — подробности на сайте Авторадио.
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