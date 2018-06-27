Экскаватор раздавил ковшом легковушку в Новороссийске

Экскаватор врезался в легковой автомобиль на улице Клары Цеткин в Новороссийске. Об этом сообщил портал «За рулем. Кубань».

От сильного удара ковш экскаватора упал на кузов легковушки. По словам свидетелей ЧП, трактор находился на полосе встречного движения. Почему он находился именно там — пока не известно.

Очевидцы предполагают, что водитель экскаватора выполнял работы на встречке. Также они считают, что у трактора могли отказать тормоза. Водитель попытался остановить машину и откинул ковш, однако в результате врезался в легковой автомобиль.