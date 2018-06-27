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Экскаватор раздавил ковшом легковушку в Новороссийске
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Экскаватор раздавил ковшом легковушку в Новороссийске 

360tv.ru 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
Экскаватор врезался в легковой автомобиль на улице Клары Цеткин в Новороссийске. Об этом сообщил портал «За рулем. Кубань».
От сильного удара ковш экскаватора упал на кузов легковушки. По словам свидетелей ЧП, трактор находился на полосе встречного движения. Почему он находился именно там — пока не известно.
Очевидцы предполагают, что водитель экскаватора выполнял работы на встречке. Также они считают, что у трактора могли отказать тормоза. Водитель попытался остановить машину и откинул ковш, однако в результате врезался в легковой автомобиль.
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