Экспертами составлен ТОП-5 самых дорогих отечественных автомобилей вторичного рынка

Эксперты рассказали сколько стоит «дорогое удовольствие», а именно речь пойдёт об автомобилях стоимость которых за гранью 6-ть нулей.

В данный ТОП-5 предоставленный экспертами вошли только самые дорогие автомобили вторичного рынка, реализовываемые на территории России.

На первой строчке расположился ЗИС-101. На период 2018 года его можно расценить примерно в 75 миллионов рублей. Старинный транспорт, которому 81 году сейчас продаются в Новосибирска, модели посвежее 2012 года пока реставрируются специалистами.

Чуть меньше стоимостью, в 70 миллионов рублей автомобиль ЗИЛ-4112Р. Автомобиль, который сошёл с конвейера в 2012 году сейчас ждёт своего хозяина в столице России. Транспорт оснащён моторов на 7,7 литров, мощностью в 400 «лошадей».

На третьем месте расположился ЗИЛ-110, отечественный представитель стоимостью в 45 миллионов рублей также, как и предыдущий участник ТОП-5 сейчас находится в Москве, собран автомобиль в 1949 году.

Выше мы рассказали о тройке «лидеров», и в заключении, почётное 4-ое место было отдано ЗИЛ-110, который на период 2018 года расценивают в 25 миллионов рублей и пятое место отдано ГАЗ-13 «Чайка», который желающие смогут купить в районе 13 миллионов рублей.