В Санкт-Петербурге отмечается рост продаж автомобилей с пробегом

В Санкт-Петербурге отмечается рост продаж автомобилей с пробегом По данным исследования «Автостат Инфо», в мае 2018 года в Санкт-Петербурге покупатели приобрели 14 198 автомобилей с пробегом. Это на 6% больше количества автомобилей (13 412 авто), перепроданных годом ранее.

На питерском авторынке в мае покупатели приобрели 1144 автомобилей LADA с пробегом, что на 5,8% меньше, чем годом ранее. В тот же месяц они купили 1069 б/у « Фольксвагенов » (+7,8%) и 1009 автомобилей Ford с пробегом (+8,7%). Помимо этого, в мае местные покупатели приобрели 869 подержанных автомобилей KIA (+28,6%) и 768 б/у машин Mercedes-Benz

Среди автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге в мае по-прежнему лидировал Ford Focus — 578 ед. авто, что на 12% больше перепродаж прошлого года (517 авто). В рейтинге вторичного авторынка второе место в мае досталось модели Hyundai Solaris, перепродажи которой выросли на 31% и составили 326 ед. авто против 249 ед., реализованных годом ранее. Спрос на подержанные седаны Volkswagen Polo вырос в мае 2018 года на 26% в годовом сравнении, а перепродажи модели увеличились в годовом выражении до 282 ед. (годом ранее 224 авто). В топ-5 вторичного авторынка Санкт-Петербурга в мае 2018 года попали также KIA Rio (+46% до 279 ед.) и Skoda Octavia (271 авто, +0,7%).

По результатам января-мая на рынке автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге сохраняется отрицательная динамика. Спад составил 2,6% в годовом сравнении. За отчетный период этого года перепродажи легковушек составили здесь 62 883 ед., а годом ранее они достигали отметки в 64 535 ед. авто.