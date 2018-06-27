Mercedes отзывает машины из-за неисправных сидений

Концерн Daimler отзывает 362 проданных в России в 2017-2018 годах автомобиля. Это модели С-Class и E-Class последних поколений. Об этом информирует Росстандарт.

Причиной отзыва машин является вероятность того, что спинки обоих передних сидений с правой стороны могут быть не зафиксированы. Дилеры проверят конструкцию и, если потребуется, заменят рамы спинок передних кресел. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.