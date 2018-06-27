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Mercedes отзывает машины из-за неисправных сидений
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Mercedes отзывает машины из-за неисправных сидений 

CarClub 48 минут назад
Фото: CarClub
Концерн Daimler отзывает 362 проданных в России в 2017-2018 годах автомобиля. Это модели С-Class и E-Class последних поколений. Об этом информирует Росстандарт.
Причиной отзыва машин является вероятность того, что спинки обоих передних сидений с правой стороны могут быть не зафиксированы. Дилеры проверят конструкцию и, если потребуется, заменят рамы спинок передних кресел. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.
Представители компании Mercedes-Benz уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший официальный сервисный центр. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их экземпляра с прилагаемым перечнем.
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