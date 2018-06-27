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Омские кришнаитки попали в ДТП вместе с манекеном-«гуру»
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Омские кришнаитки попали в ДТП вместе с манекеном-«гуру» 

АиФ-Омск 18 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Вчера, 26 июня, около 13:30 на 131 км трассы Муромцево — Омск произошло ДТП, сообщает «Вечерний Омск». За рулём автомобиля Toyota Carina была 32-летняя женщина, которая возвращалась из Окунево вместе со своими подругами 27 и 47 лет. Женщины ехали в Омск с фестиваля «Солнцестояние». Авария произошла из-за того, что водитель иномарки не справилась с управлением, и машина улетела в кювет.
Вместе с девушками на переднем сидении автомобиля ехал манекен в традиционных одеждах кришнаитов, пристегнутый ремнём безопасности. Омички рассказали сотрудникам полиции, что это их «гуру». Врачи предложили женщинам поехать в больницу, но те согласились при условии, что «гуру»-манекен поедет вместе с ними.
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