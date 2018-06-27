В каком возрасте россияне пересаживаются на автомобили премиум-класса, выяснили эксперты

Средний возраст автовладельцев в России — 36 лет. Об этом говорят результаты исследования аналитического агентства «Автостат». Специалисты выяснили также, какие марки автомобилей выбирают водители разного возраста.