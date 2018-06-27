В каком возрасте россияне пересаживаются на автомобили премиум-класса, выяснили эксперты 

Средний возраст автовладельцев в России — 36 лет. Об этом говорят результаты исследования аналитического агентства «Автостат». Специалисты выяснили также, какие марки автомобилей выбирают водители разного возраста.
Студенты чаще покупают Volkswagen Golf и Nissan Almera. 33-летние россияне выбирают для себя Infiniti и BMW. Те, кому исполнилось 34 года, предпочитают автомобили японского производства, — Honda, Mazda и Subaru. За рулем Toyota, Audi и Lada чаще всего можно встретить 35-летних участников дорожного движения.