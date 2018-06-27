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В каком возрасте россияне пересаживаются на автомобили премиум-класса, выяснили эксперты
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В каком возрасте россияне пересаживаются на автомобили премиум-класса, выяснили эксперты 

Вологда.рф 26 минут назад
Фото: Вологда.рф
Средний возраст автовладельцев в России — 36 лет. Об этом говорят результаты исследования аналитического агентства «Автостат». Специалисты выяснили также, какие марки автомобилей выбирают водители разного возраста.
Студенты чаще покупают Volkswagen Golf и Nissan Almera. 33-летние россияне выбирают для себя Infiniti и BMW. Те, кому исполнилось 34 года, предпочитают автомобили японского производства, — Honda, Mazda и Subaru. За рулем Toyota, Audi и Lada чаще всего можно встретить 35-летних участников дорожного движения.
К 39 годам россияне смело выбирают «китайцев» Chery и Lifan, а в 39 лет пересаживаются на Renault, Suzuki, Land Rover. 40-летний автомобилистов можно чаще всего встретить на Fiat и Jeep, а 41-летних — на SsangYong и Great Wall.
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