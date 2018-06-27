Поезд снес проскочившую на красный свет учебную машину

В Китае машину из автошколы сбил поезд на железнодорожном переезде. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Сянтань провинции Хунань на юге страны во вторник 26 июня. Машина выехала на переезд, несмотря на красный свет, и ее сбил локомотив. Машинист попытался затормозить, но все равно задел заднюю часть автомобиля. Он отлетел и сбил предупреждающий светофор. Правую заднюю шину автомобиля сорвало, ее нашли на расстоянии пяти метров от машины на путях.

Водитель скрылся с места происшествия, о пострадавших в инциденте не сообщали. Неизвестно, сидел ли за рулем автоинструктор или ученик. Виновник аварии объявлен в розыск.