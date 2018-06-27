Cегодня на Авторадио Первый большой финал игры «Много автомобилей» 

В банке игры «Много автомобилей» на Авторадио остается всего 19 тысяч из первого миллиона. По нашим правилам, как только он закончится, т.е. в банке останется 2 миллиона, начнется Первый большой финал игры «Много автомобилей». А это значит, что сегодня мы узнаем имя счастливого обладателя роскошного Suzuki Vitara-30 лимитированной версии — таких автомобилей выпущено всего 30 на весь мир. Всего в призовом фонде у нас в этом сезоне пять Suzuki. Принимают участие в игре «Много автомобилей» те слушатели, кто установил в своём телефоне гимн «Авторадио» вместо гудков, зарегистрировался на нашем сайте и внимательно следит за эфиром. Включиться в игру можно в любой момент, вся информация есть на сайте avtoradio.ru.