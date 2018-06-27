Cегодня на Авторадио Первый большой финал игры «Много автомобилей»

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Следователи выясняют подробности аварии в Ногинске, в которой погиб ребёнок

Число погибших в смертельной аварии на Кутузовском проспекте возросло до четырёх

Восемь человек пострадали в аварии с пьяным водителем под Красноярском