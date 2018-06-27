До начала Первого большого финала игры «Много автомобилей» на Авторадио осталось разыграть 46 тыс.рублей 

В банке игры «Много автомобилей» остается 46 тысяч рублей до завершения первого миллиона. По правилам, как только сумма сократится до двух миллионов, начнется Первый большой финал игры «Много автомобилей» на Авторадио. Мы разыграем один из пяти автомобилей Suzuki: это будет роскошный Suzuki Vitara-30 — их всего 30 машин в мире. В игре «Много автомобилей» участвуют все, кто установил в своём телефоне гимн Авторадио вместо гудков, зарегистрировался на нашем сайте и внимательно слушает эфир. Сделать это можно в любой момент — и вы в игре. Возможно, именно Вам достанется первый из пяти автомобилей Suzuki. Слушайте внимательно наш эфир, все подробности есть также на сайте avtoradio.ru.