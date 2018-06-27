Прохожие кричали «Убей его!»: лихач задавил жену на глазах у мужа

В Туапсе местный бизнесмен Сергей Лебедев задавил насмерть молодую мать, переходившую дорогу с семьей по «зебре». Муж погибшей, державший в момент аварии на руках грудного ребенка, пытался наказать виновника прямо на месте, однако того от расправы спасли сотрудники ГИБДД . Вскоре очевидцы заметили на месте аварии известного в городе «решалу». В итоге бизнесмена после оформления ДТП отпустили. В полиции ДТП, получившее огромный резонанс, комментировать наотрез отказались.

Трагедия произошла в небольшом курортном городке утром 25 июня в районе Судоремонтного завода на улице Фрунзе. По информации очевидцев в Туапсе отдыхала семья кавээнщика Егора Кирильчика из Москвы, который состоит в команде «Иркутск 350». Он, его 26-летняя жена Мария Тимофеева и дочка в коляске отправились на пляж «Приморье».

По дороге девочка закапризничала, и папа взял малышку на руки. Когда семья подошла к пешеходному переходу на Т-образном перекрестке, впереди шел отец с ребенком на руках, а в шаге от него шла женщина и везла пустую салатовую коляску.

Машины остановились пропустить семью, однако в этот момент, как утверждают очевидцы с прилегающего к улице переулка от рынка вылетел черный Mitsubishi Outlander с госномером М787ЕХ123, водитель которого, вероятно подумал, что пропускают именно его.

Однако на перекрестке он не повернул на перпендикулярную дорогу, а поехал прямо. Мужчина успел перейти дорогу, а женщину с коляской Outlander впечатал в дерево. По словам прохожих, женщина скончалась сразу, издав громкий стон. Из машины вышел мужчина, на вид лет 45 в бежевых шортах и футболке.

Все, что происходило уже после аварии засняли на видео очевидцы. На видеозаписи видно, как мужчина, с плачущим ребенком на руках подбегает к дереву. В этот момент Mitsubishi на аварийке немного отъезжает назад. К месту ДТП с мигалкой и звуковым сигналом подъезжает машина ГИБДД. К Кирильчику подбегает женщина-прохожая, забирает у него ребенка и отходит в сторону, пытаясь успокоить дочку. В этот момент мужчина пытается помочь жене.

После того, как он понимает, что женщине уже не помочь, мужчина бежит к водителю, который находится за кадром. По словам очевидцев, мужчина накинулся на водителя, тот, отбившись, начал от него убегать, а прохожие кричали: «Убей его!».

Затем мужчина возвращается к жене и стоя на коленях, громко рыдает. На этом видео заканчивается.

По данным СМИ за рулем находился местный бизнесмен Сергей Лебедев, совладелец местного рекламного агентства «Лик». Вместе с ним бизнес ведет Евгений Крамник, бывший депутат горсовета Туапсе и брат известного шахматиста Владимира Крамника . Внедорожник Лебедева хорошо знаком всем жителям курортного городка, ведь его водитель систематически нарушал ПДД, подрезал других автомобилистов и превышал скорость.

Как утверждают пользователи в соцсетях, которые были на месте аварии, инспекторы ГИБДД рассказывали им, что от Лебедева «был слышен легкий запах перегара». Однако чуть позже на месте ДТП появился местный «решала», некий Эдуард Мартынов. Пользователи в соцсетях утверждают, что мужчину все называют «оруженосец» и у него есть связи в ГИБДД и в местной больнице.

После того, как он начал разговаривать с гаишниками, многие предположили, что, скорее всего, Лебедеву удастся избежать наказания.

После этого инспекторы ГИБДД, как утверждают очевидцы, дважды провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и оба раза прибор показал, что Лебедев трезв.

В интернете нашлись и те, кто стал защищать водителя. Они утверждали, что Лебедев просто уснул за рулем и «такое может случиться с каждым». К его защите подключилась и коллега бизнесмена, которая утверждала, что мужчина уснул, ведь в курортный сезон они работают без выходных и без отдыха.

Однако нашелся свидетель, который опровергает все доводы защитников водителя. Как утверждают пользователи в соцсетях, неподалеку сидела женщина и торговала квасом. ДТП произошло на ее глазах.

По словам женщины, водитель, когда увидел, что все машины остановились, сильно «дал по газам» и человек, который уснул это делать вряд ли сможет. Женщина рассказала все полицейским. Однако после того, как мужчина подписал протокол о ДТП, его отпустили.

Одна из пользователей в соцсетях утверждала, что на следующий день после происшествия улыбчивого бизнесмена видели в неврологическом отделении местной больницы, который «там сейчас лежит и анализы сдает». Пользователь, опубликовавший видео после аварии в соцсетях также утверждает, что Лебедев сейчас «отмазывается, как может».

Тем временем в ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Газете.Ru» сообщили, что информации по ДТП, которое в полиции назвали «резонансным» в ведомстве тем не менее нет и намекнули, что, если направить письменный запрос, содержательного ответа также не будет.

В городском суде Туапсе собеседники «Газеты.Ru» также утверждали, что ничего не слышали об избрании меры пресечения Лебедеву.