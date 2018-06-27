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В Кирове девушка, возвращаясь из клуба, разбила несколько машин на парковке
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В Кирове девушка, возвращаясь из клуба, разбила несколько машин на парковке 

Vyatka-grad.ru 12 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
27 июня в 3 часа утра на ул. Кольцова 21-летняя девушка разбила 5 машин.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девушка начала ходить по парковке, проверяя машины на возможность вскрытия.
После того, как ни один из автомобилей ей не поддался, девушка остановила свой выбор на Toyota Land Cruiser и стала целенаправленно пытаться попасть внутрь салона.
Сначала она оторвала дворник у соседней Мазды и стала бить им по стеклу машины. Не добившись успеха, взяла камень и спустя 20 минут смогла попасть внутрь автомобиля.
Однако завести машину так и не удалось. В автомобиле сработала сигнализация, и девушке пришлось покинуть салон.
Очередной жертвой молодой автолюбительницы стала «Лада Гранта». Девушке смогла разбить стекло и сесть в машину. Но тут появился владелец автомобиля, и ей пришлось убежать.
Задержали девушку сотрудники Росгвардии на ул. Московской. Ее увезли в отдел полиции. Сейчас по факту хулиганства проводится проверка.
Напомним, что днем ранее в Кирове произошел подобный случай. «Девушка в красном» так же пыталась разбить припаркованную иномарку на ул. Заводской.
Она разбила фары у автомобиля, сорвала государственный номер и поцарапала капот.
Оказалось, что до этого девушка поссорилась с парнем у автосервиса и таким образом отомстила ему.
Фото — скриншот видео Mash
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