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В Ярославле мужчина выбросил из машины женщину-водителя и раскурочил её автомобиль
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В Ярославле мужчина выбросил из машины женщину-водителя и раскурочил её автомобиль 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Мужчина устроил разборки посреди дороги
В Ярославле перед судом предстанет мужчина, совершивший агрессивный и довольно странный поступок.
По данным прокуратуры, он ехал на своей «Тойоте» по Ленинградскому проспекту. Мимо него проехал автомобиль «Опель». За рулём сидела женщина.
В этот момент мужчине показалось — слишком близко проехала эта женщина. Он догнал ее, заставил притормозить, выдернул за капюшон из машины. А потом пошел к своему автомобилю, вытащил из багажника биту и принялся лупить ею по автомобилю ничего не понимающей женщины.
— Он нанес многочисленные удары по стеклам, дверям, зеркалам автомобиля потерпевшей, — рассказали в ярославской областной прокуратуре.
Починка теперь обойдется в 65 тысяч рублей. Остыв, мужчина раскаялся в своем поступке. Сказал, что перед тем, как сесть за руль, поссорился с женой и ехал злой. Теперь ему светит либо штраф, либо даже срок до двух лет.
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