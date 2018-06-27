«Полиция кое-что скрывает»: арестован сбивший девушку водитель BMW

Арестован водитель BMW Михаил Исаханов , сбивший беременную женщину в Москве. В суде он уверял, что не виноват в ДТП и что его подрезала Toyota под управлением экс-сотрудника внутренних органов. Чтобы остаться на свободе Исаханов предлагал залог в миллион рублей. Выяснилось, что обвиняемый на месте прошел тест на алкоголь, но на наркотики проверяться не стал. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Друзья молодого человека уверяют, что его подставили.

В Москве суд арестовал участника резонансного смертельного ДТП, которое привело к смерти находящейся на девятом месяце женщины и ее нерожденного ребенка. Заседание состоялось в Головинском райсуде в день похорон погибшей: сюда приставы доставили 32-летнего Михаила Исханова.

18 июня он за рулем своего BMW 525 допустил наезд на двух женщин, ожидающих зеленый сигнал светофора, стоя на тротуаре: находящуюся в положении 28-летнюю Наталию Львову и 44-летнюю Варвару Бойко. 25 июня супруг Львовой, Алексей, сообщил, что его жена скончалась, потеряв ребенка. Вторая потерпевшая получила серьезные травмы — ей предстоит длительное лечение.

На заседание Исаханов явился весь в черном и вместе с адвокатом Максимом Мищуковым попытался убедить суд, что его оклеветали, а СМИ превратили его в чудовище.

Автомобилист уверял, что ехал без превышения — на скорости 60 км/час. Затем, когда он стал поворачивать налево, его якобы подрезал водитель автомобиля Toyota Avensis серого цвета, за рулем которого ехал сотрудник внутренних дел в отставке вместе с женой, сотрудником ГИБДД и еще одним полицейским.

«Почему эта машина, которая была участником ДТП, не была осмотрена? Почему ей позволили скрыться с места ДТП? Никто из них не стал оказывать первую помощь. Когда мы поднимали машину, они стояли и смотрели…», — цитирует Исаханова «Московский комсомолец».

Чтобы наглядно продемонстрировать эту версию, адвокат и обвиняемый даже принесли в суд игрушечные машинки.

Адвокат автомобилиста просил суд не арестовывать его подзащитного на время следствия, и оставить его хотя бы под домашним арестом. В качестве аргументов он привел то обстоятельство, что до этого момента Исаханов, у которого прописка в Кисловодске, никуда не скрывался, его друзья сняли ему квартиру в Подмосковье и положили на счет миллион рублей — именно эту сумму адвокат и друзья обвиняемого продолжили суду в качестве залога.

Чтобы вызвать доверие у судьи, защита автомобилиста рассказала, что он получил четыре высших образования и предоставил несколько благодарственных писем с места жительства и учебы.

Потерпевшего Алексея Львова в суде представляли сразу четверо адвокатов. Они рассказали, что за все то время, что Исаханов находился на свободе, он даже не принес извинений.

Адвокаты Львова уверяют: что после ДТП водитель согласился пройти только экспресс-тест на алкоголь, который показал ноль промилле. Но вот от проверки на наркотики отказался.

Также адвокаты напомнили о 49 штрафах ГИБДД, которые получил Исаханов только за текущий год.

К концу заседания Исаханов уже начал плакать и креститься. С трудом выговаривая слова он заверил, что хочет помочь семье погибшей.

«Прошу прощения за содеянное, я правда виноват», — с трудом произнес обвиняемый и попросил представителей СМИ не делать из него «сатану» и «криминального элемента».

Столь большое количество штрафов он объяснил тем, что машину у него часто одалживали друзья, которые их и наездили.

В свою очередь следователь заявил, что у Исаханова нет регистрации на территории Москвы и Московской области. «Осознавая неотвратимость наказания и имея на руках загранпаспорт, он может скрыться от органов следствия и суда», — сказал следователь.

На что адвокат молодого человека предложил сдать загранпаспорт суду. Однако судья документ не принял и после размышлений решил заключить Исханова под стражу до 20 августа.

Обвинение: может быть хуже

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3. ст. 264 УК России «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», максимальное наказание по которой предполагает до пяти лет лишения свободы. Но положение обвиняемого может измениться.

Так, на судебном заседании следователь подтвердил, что Исаханов действительно отказался от теста на наркотики, объяснив это шоком об известии о гибели нерожденного ребенка и прошел лишь проверку на алкоголь.

Теперь по делу назначены дополнительные экспертизы, в том числе биологическая. Именно она должна точно подтвердить, находился ли водитель под воздействием наркотических веществ или алкоголя. Если опьянение все-таки подтвердится, то дело могут переквалифицировать в очередной раз уже на ч.4. ст. 264 УК России «Нарушение ПДД, лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», что наказывается лишением свободы до двух до семи лет.

Потерпевшие: «летел» и не тормозил

Адвокат супруга погибшей Наталии Львовой Андрей Мишонов настаивает, что именно Исаханов виноват в ДТП. Он прокомментировал видеозапись, на которой запечатлены моменты за несколько секунд до трагедии.

«Управляя автомобилем BMW, Исаханов двигался в крайнем левом ряду, затем не снижая скорость перед впереди стоящим автомобилем резко вывернул руль и выехал в крайнюю правую полосу, но не продолжил следовать прямо в крайней правой полосе, а сразу же выбрал прямую траекторию по направлению тротуара, и «летел» не снижая притом скорости, хотя согласно правилам движения, он должен был прибегнуть к торможению при возникновении препятствия, если какой-либо автомобиль преградил бы ему движение прямо, — заявил он. — Кроме того на видео видно, что как только BMW пролетел пешеходный переход, навстречу ему двигались машины на полосе встречного движения в крайнем левом ряду и никто ему помех не создавал. Насчет состояния опьянения, пока точных данных нет. В интернете видел акт освидетельствования на алкоголь, но лабораторных результатов на наркотическое и алкогольное опьянение пока нет».

Сторонники водителя: его оклеветали

Тем не менее автомобилиста активно поддерживают его сторонники, которые утверждают, что Исаханова оклеветали и делают крайним в данном ДТП, при этом полиция, якобы, скрывает часть видео, на котором видно, что его автомобиль ехал на разрешающий сигнал светофора.

«Мишу злонамеренно оклеветали (чему активно способствует СМИ), чтобы вывести из уголовного дела другого участника ДТП, который и спровоцировал эту страшную аварию, выехал на полосу встречного движения и который является сотрудником полиции, — написала в соцсетях одна из сторонниц обвиняемого Эля Микалюк. — У полиции есть видеозапись ДТП, где отчетливо виден второй участник, полицейские ее никому не показывают. Миша ехал на зеленый сигнал светофора, что зафиксировано камерами, абсолютно трезвый, что зафиксировано в протоколе. От прохождения медосвидетельствования на опьянение он не отказывался».

Этой же позиции придерживается еще один друг обвиняемого, по имени Артур.

«Михаил начал выезжать на перекресток, перед ним резко возникла машина и он не успел понять, что произошло, как его машину отбросило на тротуар. За секунду машина пролетает 18 метров, — написал он.

— После аварии он не уехал с места ДТП, помогал оттаскивать машину и пытался оказать хоть какую-то помощь. Он не верил и до сих пор не верит в то, что произошло.

Он действительно кричал и брался за голову от того ужаса, который произошел. Все эти дни он не может оправиться и принять эту страшную мысль, ему теперь как-то с этим жить. Каждую секунду после произошедшего он рвался в больницу к потерпевшим, чтобы принести извинения, оказать любую возможную помощь, а затем к семье погибшей Наталии для того, чтобы выразить соболезнования и поддержать. Но, к сожалению, учитывая то, какая кампания против него началась во всех СМИ, стало ясно, что любое его стремление помочь было бы воспринято как попытка избежать наказания или вовсе откупиться, что только бы усугубило ситуацию».