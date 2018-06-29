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Составлен список самых непопулярных в России автомобилей
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Составлен список самых непопулярных в России автомобилей 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Allroader.ru
Эксперты рассказали, какие машины не пользуются спросом среди россиян. В перечень попали пять моделей авто. Так, самым невостребованным оказался минивэн Chrysler Pacifica. Он занял первое место антирейтинга. За год такую машину купили всего два человека.
На второй строчке оказался китайский премиальный Geely Emgrand GT. На третьей — корейский кроссовер SsangYong Tivoli. Четвертым среди непопулярных моделей авто назвали Peugeot 2008, а пятым — японский Infiniti Q60. Проблема последнего в том, что модель вышла на рынок в неподходящий момент — сразу после кризиса, пишет Vistanews.ru.
Ранее эксперты составили топ-5 самых дорогих отечественных автомобилей на вторичном рынке. Среди них оказались ЗиС-101 (цена — 75 миллионов рублей), ЗИЛ-4112З (70 млн), кабриолет ЗиС-110 (45 млн), ЗиС-100 (25 млн) и ГАЗ-10 «Чайка» (13 млн).
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