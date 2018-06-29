Составлен список самых непопулярных в России автомобилей

Эксперты рассказали, какие машины не пользуются спросом среди россиян. В перечень попали пять моделей авто. Так, самым невостребованным оказался минивэн Chrysler Pacifica. Он занял первое место антирейтинга. За год такую машину купили всего два человека.

Ранее эксперты составили топ-5 самых дорогих отечественных автомобилей на вторичном рынке. Среди них оказались ЗиС-101 (цена — 75 миллионов рублей), ЗИЛ-4112З (70 млн), кабриолет ЗиС-110 (45 млн), ЗиС-100 (25 млн) и ГАЗ-10 «Чайка» (13 млн).

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