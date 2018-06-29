Где грань между парковкой и штрафом в Москве

Я очень щепетильно отношусь к месту парковки моей машины. Никогда не ставлю её так, чтобы она могла кому-то мешать, никогда не паркуюсь в неположенных местах.

И вот сегодня мне пришёл штраф за парковку на тротуаре. Впрочем, пришёл он, судя по всему, не только мне. На этой фотографии как минимум 13 штрафов по 3000 рублей.

К сожалению в моём дворе всё очень плохо с парковкой. После 16:00 шансы оставить машину очень невелики, а после 19:00 они равны нулю. Я и другие жители нашего дома, когда во дворе нет места, всегда оставляли машины перед соседним магазином. Там много пространства сбоку здания и перед ним.

На спутниковом снимке хорошо видно эту парковку. Стрелкой я отметил то место, где стояла моя машина.

Всё это пространство возвышается над улицей, поэтому наверное считается тротуаром. Пешеходы тут действительно ходят, поэтому все ставят машины так, чтобы они не мешали им проходить.

На фотографии фиксации моего «преступления» даже виден пешеход с двумя сумками, спокойно прошедший перед моей машиной.

Перед «шеренгой» машин тоже много места, где свободно гуляют пешеходы.

Машины там паркуются уже много-много лет и вряд ли кому то приходило в голову, что это тротуар.

Хорошо, штраф я оплачу (хотя конечно попробую оспорить), но возникает вопрос, где в этом пространстве парковаться можно, а где нет. У меня возникло предположение, что нельзя парковаться там, где можно сфотографировать бордюр и машину стоящую над ним, но возможно это и не так.

Как вы считаете, какие машины припаркованы на тротуаре и им придёт штраф, а какие нет? Всё это пространство расположено на одном уровне и на него есть свободный въезд. Улица отделена от него бордюром, идущим по линии зоны «1».

Машины в зоне «1» (а их на спутниковом снимке 27 штук), как выяснилось, стоят на тротуаре и получают по штрафу 3000 рублей (81000 рублей на одном пятачке неплохой улов).

Машины в зоне «2» наверное припаркованы правильно. С зоной «3» уже сложнее. А в зоне «4» крайняя машина стоит в метре от начала пешеходного перехода и она точно нарушает. А вторая? А третья?