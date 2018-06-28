Легендарной «Победе» исполнилось 72 года

Автомобили «Победа» славились своим изящным оборудованием и индивидуальной отделкой, тем более, когда индивидуальность понятие само по себе было редким.

Это был далёкий 1946 год, именно тогда, с конвейеров сошёл первый автомобиль и ещё был продублирован количеством в 250 единиц.

Сегодня первому автомобилю исполняется ровно 72 года. Для того, чтобы получить доступ к багажнику, нужно было приподнять крышку, ведь с этого времени багажник стал отдельной деталью от салона.

В автомобиль установили пару противосолнечных козырьков, пепельницы, прикуриватель и даже плафон потолочный.

Для отделки взяли нейтральные коричневые и серые тона. Теперь на панели можно увидеть спидометр, которые показывал уровень бензина. Также можно отследить какая температура у охлаждающей жидкости.

Диван с набивкой имеет свойство передвигаться, а также регулироваться отталкиваясь от роста водителя.