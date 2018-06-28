Названа пятерка самых дорогих российских авто

Эксперты составили топ-5 дорогих отечественных автомобилей на вторичном рынке. Первое место занимает ЗиС-101 стоимостью 75 миллионов рублей. На рынке предлагают несколько подобных машин разных годов выпуска.

На втором месте оказался ЗИЛ-4112З за 70 миллионов рублей. Столько просят за модель 2012 года. У нее шесть дверей, 7,7-литровая «восьмерка», способная выдать 400 лошадиных сил.

Третье место отдали кабриолету ЗиС-110 1949 года выпуска. Его продают за 45 миллионов рублей. Сообщается, что авто реставрировали, использую оригинальные детали.

Также в пятерку самых дорогих отечественных машин вошли ЗиС-100 за 25 миллионов рублей и ГАЗ-10 «Чайка» за 13 миллионов, пишут «Актуальные новости».

Ранее эксперты составили топ-5 автомобилей для студентов. Специалисты отбирали неприхотливые машины с невысокой ценой и дешевым обслуживанием. В итоге первые места заняли Volkswagen Golf четвертого поколения, Nissan Almera 2000 года выпуска и Renault Logan первого поколения.

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