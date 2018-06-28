Ещё
Названа пятерка самых дорогих российских авто
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа пятерка самых дорогих российских авто 

Свободная пресса 1 час назад
Эксперты составили топ-5 дорогих отечественных автомобилей на вторичном рынке. Первое место занимает ЗиС-101 стоимостью 75 миллионов рублей. На рынке предлагают несколько подобных машин разных годов выпуска.
На втором месте оказался ЗИЛ-4112З за 70 миллионов рублей. Столько просят за модель 2012 года. У нее шесть дверей, 7,7-литровая «восьмерка», способная выдать 400 лошадиных сил.
Третье место отдали кабриолету ЗиС-110 1949 года выпуска. Его продают за 45 миллионов рублей. Сообщается, что авто реставрировали, использую оригинальные детали.
Также в пятерку самых дорогих отечественных машин вошли ЗиС-100 за 25 миллионов рублей и ГАЗ-10 «Чайка» за 13 миллионов, пишут «Актуальные новости».
Ранее эксперты составили топ-5 автомобилей для студентов. Специалисты отбирали неприхотливые машины с невысокой ценой и дешевым обслуживанием. В итоге первые места заняли Volkswagen Golf четвертого поколения, Nissan Almera 2000 года выпуска и Renault Logan первого поколения.
Автоновости: Эксперты вычислили средний возраст российских водителей
Свободная пресса: последние новости
Годовалый ребенок выполз на дорогу во Владимире и погиб В подмосковном Ногинске трехлетний мальчик умер, выпав из маршрутки Виновник огненного ДТП на Кутузовском был приезжим из Дагестана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прохожие кричали «Убей его!»762
Автоледи задавила годовалого ребенка и скрылась10
Появилось видео наезда топ-менеджера «Синергии» на беременную3
«Полиция кое-что скрывает»: арестован сбивший девушку водитель BMW203
Названы самые непопулярные автомобили в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:24
На Урале внедорожник влетел в толпу
ДТП
00:51
В Анапе развернулась ожесточённая борьба за место на парковке
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение