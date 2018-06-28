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Почти 50% рынка грузовиков принадлежит отечественным брендам — эксперты
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Почти 50% рынка грузовиков принадлежит отечественным брендам — эксперты 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Отечественным брендам принадлежит почти 50% российского рынка грузовых автомобилей, сообщает Агентство «Москва».
По информации аналитического центра «Автостат», по итогам пяти месяцев 2018 года в России было реализовано более 31 тысячи новых грузовых автомобилей.
Почти половина (49,7%) рынка грузовых автомобилей в России принадлежит отечественным брендам. Количественно это составляет 15500 единиц, уточнили эксперты.
Вторую половину (50,3%) рынка составили иномарки. Среди них наиболее популярны у россиян грузовики шведских марок. На их долю приходится 15%. Чуть реже граждане России выбирают немецкие и японские бренды (11% и 8%). Китайские марки грузовых автомобилей набрали всего 3%.
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