Почти 50% рынка грузовиков принадлежит отечественным брендам — эксперты

Отечественным брендам принадлежит почти 50% российского рынка грузовых автомобилей, сообщает Агентство «Москва»

По информации аналитического центра «Автостат», по итогам пяти месяцев 2018 года в России было реализовано более 31 тысячи новых грузовых автомобилей.

Почти половина (49,7%) рынка грузовых автомобилей в России принадлежит отечественным брендам. Количественно это составляет 15500 единиц, уточнили эксперты.

Вторую половину (50,3%) рынка составили иномарки. Среди них наиболее популярны у россиян грузовики шведских марок. На их долю приходится 15%. Чуть реже граждане России выбирают немецкие и японские бренды (11% и 8%). Китайские марки грузовых автомобилей набрали всего 3%.