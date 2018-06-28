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Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге
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Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге 

Рамблер 28 июня 2018
Дорожный инцидент запечатлел видеорегистратор участника движения в Краснодарском крае. Девушка переходила дороге по пешеходному переходу, и прямо за её спиной проехал автомобиль Mercedes, чуть не задев её. Рассерженная девушка замахнулась на машину пакетом с покупками и слегка попала по стеклу. Проехав несколько метров, иномарка остановилась, из неё выскочила автоледи и набросилась на девушку. Очевидцы драки записали видео, на кадрах которого видно, что дамы не стеснялись в движениях, одна даже сумела оттаскать другую за волосы. Через минуту к ним присоединилась пассажирка авто. Драка привлекала внимание других автолюбителей и пешеходов. Разнять дерущихся с большим трудом удалось лишь паре мужчин, которые шли по улице. Позднее стало известно, что никто из девушек заявление в полицию не подал.
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