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В России отзывают более восьми тысяч машин Mazda 6
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В России отзывают более восьми тысяч машин Mazda 6 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 28 июн — РИА Новост. Официальный представитель Mazda на российском рынке «Мазда Мотор Рус» отзывает 8,09 тысячи автомобилей Mazda 6 из-за возможных проблем с фронтальными подушками безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные c августа 2002 года по июнь 2008 года.
"Причиной отзыва транспортных средств является возможное продолжительное влияние высокой абсолютной влажности. Оно может привести к нарушению целостности или растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира, а также срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания", — говорится в сообщении.
Поясняется, что нарушение целостности или растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в водителя или пассажиров и, как следствие, к тяжелым травмам или гибели.
Отмечается, что «Мазда Мотор Рус» уведомит владельцев машин, которые попали под отзыв. При этом владельцы могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля и обратиться в ближайший дилерский центр для ремонта.
На машинах Mazda 6, попавших под отзыв, будут заменены модифицированными газогенераторы фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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