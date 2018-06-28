Доля машин С-сегмента выросла в мае до 14 процентов Согласно данным «Автостат Инфо», в мае этого года российские покупатели приобрели 19 738 автомобилей С-сегмента, что соответствует доле в 14% от всего объема проданных легковушек (141 099 ед. авто). Относительно мая 2017 года, когда продажи в этом сегменте составили 16 234 ед., спрос на машины С-класса увеличился на 21,6%.
Топ-10 моделей с самыми высокими продажами в С-сегменте в мае возглавила LADA Vesta (8700 ед., +33,6% к маю прошлого года). На второе место в прошлом месяце вышла KIA cee’d (2350 ед., +73,6%), а третье заняла Skoda Octavia (1992 авто, +11,6%). Четвертую и пятую строчки продаж в мае здесь заняли Nissan Almera (1211 ед., +12%) и Ford Focus (1155 авто, +6,2%). В рейтинге сегмента С за май 2018 года шестое место досталось LADA Priora (1080 авто, -7,5%). На седьмое место вышла KIA Cerato с результатом прода 727 автомобилей (+46,6%), а восьмое место удержала за собой Hyundai Elantra (584 автомобилей, +88%). Последние два места в топ-10 С-сегмента заняли в мае Volkswagen Jetta (438 авто, +1,9%) и Toyota Corolla (435 шт., -3%).
С начала года и по май включительно объем продаж машин С-сегмент увеличился на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, тое стьс 72 061 до 86 458 ед. авто.