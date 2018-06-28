Доля машин С-сегмента выросла в мае до 14 процентов

Доля машин С-сегмента выросла в мае до 14 процентов Согласно данным «Автостат Инфо», в мае этого года российские покупатели приобрели 19 738 автомобилей С-сегмента, что соответствует доле в 14% от всего объема проданных легковушек (141 099 ед. авто). Относительно мая 2017 года, когда продажи в этом сегменте составили 16 234 ед., спрос на машины С-класса увеличился на 21,6%.

С начала года и по май включительно объем продаж машин С-сегмент увеличился на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, тое стьс 72 061 до 86 458 ед. авто.