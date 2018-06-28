Ещё
Московский омбудсмен попала в ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Московский омбудсмен попала в ДТП 

News.ru 1 час назад
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева попала в ДТП. Женщина в момент столкновения находились на заднем сидении служебного Audi. Чиновница госпитализирован в Склиф, сообщает Telegram-канал «112».
News.ru: последние новости
Преподаватель и лихач: что нужно знать об убийце из «Синергии» Годовалого ребёнка сбила насмерть машина Эксперты взялись за смертельное ДТП с беременной в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП25
Появилось видео наезда топ-менеджера «Синергии» на беременную4
Первая смерть на Крымском мосту304
Прохожие кричали «Убей его!»765
Автоледи задавила годовалого ребенка и скрылась12
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:45
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП
ДТП
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
01:04
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге
ДТП
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:24
На Урале внедорожник влетел в толпу
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение