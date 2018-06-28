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Московский омбудсмен попала в ДТП
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Московский омбудсмен попала в ДТП
News.ru
1 час назад
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Уполномоченный по правам человека в Москве
Татьяна Потяева
попала в ДТП. Женщина в момент столкновения находились на заднем сидении служебного
Audi
. Чиновница госпитализирован в Склиф, сообщает Telegram-канал «112».
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