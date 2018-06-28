Омбудсмен попала в Склиф после ДТП

Московская уполномоченная по правам человека попала в ДТП, сообщает «112».

По информации Telegram-канала, служебный автомобиль « Ауди » с Татьяной Потяевой на заднем сидении стал участником аварии.

Канал не сообщил о каких-либо обстоятельствах происшествия, однако уточнил, что омбудсмен была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.