Омбудсмен попала в Склиф после ДТП 

Московская уполномоченная по правам человека попала в ДТП, сообщает «112».
По информации Telegram-канала, служебный автомобиль «Ауди» с Татьяной Потяевой на заднем сидении стал участником аварии.
Канал не сообщил о каких-либо обстоятельствах происшествия, однако уточнил, что омбудсмен была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
В конце февраля в серьезном ДТП поучаствовал служебный «БМВ» на тот момент заместителя премьер-министра России Аркадия Дворковича. Тогда авто, в котором он находился, двигаясь по встречной полосе в сторону одного из аэропортов Москвы, не было пропущено «Ситроеном». Тогдашний вице-премьер в аварии не пострадал.