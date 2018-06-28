«Автостат»: Москва стала лидером в РФ по продаже в мае новых легковых автомобилей сегмента Luxury

Объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России в мае 2018 г. увеличился на 6% по сравнению с результатом годичной давности и составил 123 единицы. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в мае 2018 г. объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России составил 123 экземпляра. Это на 6% выше показателя годичной давности (116 штук)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самой популярной моделью в сегменте люксовых автомобилей по-прежнему является Mercedes-Benz Maybach S-Class, в отчетный период было реализовано 56 единиц. На второй позиции оказались автомобили Bentley , обладателями которых стали 24 россиянина. Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Maserati (20 единиц). Также в мае 2018 г. в России было приобретено девять новых автомобилей Rolls-Royce , шесть Ferrari , пять Lamborghini и три Aston Martin

«Более половины объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury приходится на Москву, жители которой в прошлом месяце приобрели 64 такие машины. В Подмосковье было куплено 14 автомобилей, в Санкт-Петербурге — 11. В Приморье было продано три таких автомобиля. По два экземпляра отправилось в Калининградскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Свердловскую, Тверскую и Ярославскую области. Еще в 19 субъектах РФ было реализовано по одному автомобилю», — уточняется в сообщении.

Эксперты «Автостата» подчеркнули, что, несмотря на майский рост, продажи люксовых автомобилей по итогам января-мая 2018 г. остаются в «минусе». Так, за этот период они составили 607 единиц, что на 2% меньше, чем в январе-мае 2017 г.