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«Автостат»: Москва стала лидером в РФ по продаже в мае новых легковых автомобилей сегмента Luxury
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«Автостат»: Москва стала лидером в РФ по продаже в мае новых легковых автомобилей сегмента Luxury 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России в мае 2018 г. увеличился на 6% по сравнению с результатом годичной давности и составил 123 единицы. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в мае 2018 г. объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России составил 123 экземпляра. Это на 6% выше показателя годичной давности (116 штук)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что самой популярной моделью в сегменте люксовых автомобилей по-прежнему является Mercedes-Benz Maybach S-Class, в отчетный период было реализовано 56 единиц. На второй позиции оказались автомобили Bentley, обладателями которых стали 24 россиянина. Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Maserati (20 единиц). Также в мае 2018 г. в России было приобретено девять новых автомобилей Rolls-Royce, шесть Ferrari, пять Lamborghini и три Aston Martin.
«Более половины объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury приходится на Москву, жители которой в прошлом месяце приобрели 64 такие машины. В Подмосковье было куплено 14 автомобилей, в Санкт-Петербурге — 11. В Приморье было продано три таких автомобиля. По два экземпляра отправилось в Калининградскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Свердловскую, Тверскую и Ярославскую области. Еще в 19 субъектах РФ было реализовано по одному автомобилю», — уточняется в сообщении.
Эксперты «Автостата» подчеркнули, что, несмотря на майский рост, продажи люксовых автомобилей по итогам января-мая 2018 г. остаются в «минусе». Так, за этот период они составили 607 единиц, что на 2% меньше, чем в январе-мае 2017 г.
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