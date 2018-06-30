За май новосибирцы купили два роскошных автомобиля

В Новосибирске за май 2018 года в сегменте люкс было продано два автомобиля, сообщает аналитическое агенство «Автостат». Всего же в стране реализовано 123 таких автомобиля — показатели улучшились на 6% по сравнению с маем 2017 года.

«Более половины объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury приходится на Москву, жители которой в прошлом месяце приобрели 64 такие машины. В Подмосковье было куплено 14 автомобилей, в Санкт-Петербурге — 11. В Приморье было продано 3 таких автомобиля. По два экземпляра отправилось в Калининградскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Свердловскую, Тверскую и Ярославскую области. Еще в 19 субъектах РФ было реализовано по одному автомобилю», — уточняет агенство.

Rolls-Royce, На Maybach приходится более 50% всех продаж автомобилей в сегменте люкс в России: в мае было продано 56 автомобилей этой марки. Автомобиль конкурирует с такими марками, как Bentley Maserati . Минимальная цена Maybach составляет 8 700 000 рублей (3-литровый мотор V6 мощностью 270 л.с., полный привод), максимальная — 14 300 000 рублей (6-литровый V12 мощностью 630 л.с.).

В Новосибирске, напомним, автомобили Mercedes, в том числе и Maybach, представляет один дилер — компания «СТС автомобили».