Россияне купили китайских машин почти на 3 млрд рублей

Россияне купили китайских машин почти на 3 млрд рублей Денежный оборот, полученный с реализации автомобилей китайских марок, достиг в мае 2018 года 2,89 млрд рублей, о чем стало известно из исследования «Автостат Инфо».

Самым доходным автомобилем китайской марки в мае текущего года стал кроссовер Lifan X70. Продажи этой модели составили 453 ед. в отчетный месяц. С реализации такого количества машин удалось выручить 443,9 млн рублей. В отчетный месяц с продажи автомобилей Lifan X60 была получена выручка в размере 225,4 млн рублей. Объем продаж этой модели составил 245 ед. Модель Chery T21 в мае разошлась на рынке РФ в количестве 200 ед., за такое количество машин потребители заплатили почти 224 млн рублей. На автомобили модели Lifan Myway (продан 251 автомобиль) покупатели затратили в мае 218,3 млн рублей, а на Chery Tiggo они потратили 212,7 млн рублей и купили 250 таких машин.