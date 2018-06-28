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Россияне купили китайских машин почти на 3 млрд рублей
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Россияне купили китайских машин почти на 3 млрд рублей 

«Автостат Инфо» 23 минуты назад
Россияне купили китайских машин почти на 3 млрд рублей Денежный оборот, полученный с реализации автомобилей китайских марок, достиг в мае 2018 года 2,89 млрд рублей, о чем стало известно из исследования «Автостат Инфо».
Самым доходным автомобилем китайской марки в мае текущего года стал кроссовер Lifan X70. Продажи этой модели составили 453 ед. в отчетный месяц. С реализации такого количества машин удалось выручить 443,9 млн рублей. В отчетный месяц с продажи автомобилей Lifan X60 была получена выручка в размере 225,4 млн рублей. Объем продаж этой модели составил 245 ед. Модель Chery T21 в мае разошлась на рынке РФ в количестве 200 ед., за такое количество машин потребители заплатили почти 224 млн рублей. На автомобили модели Lifan Myway (продан 251 автомобиль) покупатели затратили в мае 218,3 млн рублей, а на Chery Tiggo они потратили 212,7 млн рублей и купили 250 таких машин.
В список моделей китайских брендов с самыми высокими показателями выручки с продаж в мае текущего год входят также Haval H6: продано 166 машин на 205,8 млн рублей, а Geely Atlas — 163 автомобиля на 198,5 млн рублей, Lifan X50 — 228 машин на 168,7 млн рублей, а также Zotye T600 — 168 ед. на 143,8 млн рублей и Besturn X80 — 115 автомобилей на 132,1 млн рублей.
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