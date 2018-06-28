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В Омске свадебный картеж из дорогих авто перекрыл магистраль
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В Омске свадебный картеж из дорогих авто перекрыл магистраль 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Молодые люди на дорогих иномарка остановились посреди проезжей части и вышли из машин, чтобы поприветствовать жениха и невесту. Сегодня, 28 июня, автолюбители стали свидетелями непривычного для нашего города «флешмоба». В центре Левобережья, на ул. Конева, свадебный картеж устроил пробку. Несколько автомобилей BMW, Lexus и Mercedes остановились посреди проезжей части и начали сигналить.
Кто-то из гостей вышел из автомобилей, чтобы поприветствовать жениха и невесту. Десятки автомобилей вынуждены были ждать, пока молодые люди выплеснут свои эмоции и вновь рассядутся по иномаркам, номера которых разглядеть невозможно. Впрочем, в Instagram выложено видео, на котором можно увидеть номера одного из Mercedes. Они иностранного государства.
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