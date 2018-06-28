В Омске свадебный картеж из дорогих авто перекрыл магистраль

Молодые люди на дорогих иномарка остановились посреди проезжей части и вышли из машин, чтобы поприветствовать жениха и невесту. Сегодня, 28 июня, автолюбители стали свидетелями непривычного для нашего города «флешмоба». В центре Левобережья, на ул. Конева, свадебный картеж устроил пробку. Несколько автомобилей BMW Lexus и Mercedes остановились посреди проезжей части и начали сигналить.

Кто-то из гостей вышел из автомобилей, чтобы поприветствовать жениха и невесту. Десятки автомобилей вынуждены были ждать, пока молодые люди выплеснут свои эмоции и вновь рассядутся по иномаркам, номера которых разглядеть невозможно. Впрочем, в Instagram выложено видео, на котором можно увидеть номера одного из Mercedes. Они иностранного государства.