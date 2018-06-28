Подушки безопасности опасны: старые Mazda6 поедут на сервис

Под новый отзыв, связанный с неисправными эйрбегами, попало более 8 000 автомобилей японской марки.

В России продолжаются отзывы автомобилей из-за дефектных подушек безопасности, которые могут быть опасными для водителей и пассажиров. На этот раз кампания затронула 8 090 экземпляров Mazda6 первого поколения (GG), которые были проданы в РФ в период с августа 2002-го по июнь 2008 года. Росстандарт уже согласовал программу мероприятий с официальным представителем бренда в стране, компанией « Мазда Мотор Рус».

Подушки безопасности в Mazda6, попавших под отзыв, при раскрытии могут «выстрелить» металлическими осколками в водителя или пассажиров. Это, в свою очередь, при неудачном стечении обстоятельств приводит к серьёзным травмам или даже смерти находящихся в салоне.

Как рассказали в ведомстве, причина дефекта — возможное продолжительное влияние высокой абсолютной влажности, которое способно привести к нарушению целостности или растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира.

Владельцам Mazda6, попавших под условия отзыва, необходимо обратиться к ближайшему официальному дилеру. Работники сервиса заменят газогенераторы фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира на модифицированные. Все ремонтные работы в рамках этой кампании будут проведены бесплатно для клиентов.

В РФ из-за неисправных подушек безопасности ранее уже отзывали более 12 300 Mazda6, проданных с марта 2005-го по май 2008 года. Программа была согласована в начале весны 2017 года. Однако за рубежом кампании из-за эйрбегов фирмы Takata стартовали намного раньше: например, в США автомобили отправили на сервис ещё в июле 2014 года. Отзывы во всему миру продолжаются до сих пор.

Отзываемые Mazda6, проданные в России с 2002 по 2008 годы, импортировались в страну. Позже, в апреле 2013 года производство этой модели было налажено у нас. Автомобиль по-прежнему сходит с конвейера завода Mazda Sollers во Владивостоке. На этом же предприятии налажен выпуск кроссоверов CX-5 и CX-9.

Кстати, выпущенные в РФ Mazda6 третьего поколения (GJ) ранее тоже попали под отзыв, об этом портал «Карельские Вести» сообщал в апреле текущего года. Причина — проблемы со стояночным тормозом, которые могут быть вызваны коррозией вала привода. А к ней в свою очередь привела ненадлежащая герметичность чехла заднего тормозного суппорта. Этот дефект чреват тем, что припаркованный на уклоне автомобиль может внезапно тронуться с места, что увеличивает риск ДТП.

По материалам: www.kolesa.ru