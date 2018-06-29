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Курянин отправится под суд за попытки изнасилования
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Курянин отправится под суд за попытки изнасилования 

Курские известия 29 июня 2018
Фото: Курские известия
Ранее 48-летний курянин уже был осуждён за аналогичное преступление
Ранее судимый 48-летний житель Курска обвиняется по статьям «Покушение на изнасилование» и «Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера».
По версии следствия, вечером 27 мая на улице Дубровинского пьяный обвиняемый напал 30-летнюю женщину, которую попытался изнасиловать, но его действия пресек прохожий. Испугавшись, злоумышленник убежал. Через некоторое время на улице Маяковского он напал уже 20-летнюю девушку, в отношении которой хотел совершить насильственные действия сексуального характера В этот раз спугнула жительница дома, которая начала кричать из окна.
Мужчина уже был осуждён за аналогичное преступление. В настоящее время суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Следователи полагают, что от действий обвиняемого могли пострадать и другие женщины, поэтому всех потерпевших просят обратиться в Сеймский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области по телефону: 8 (4712) 37-00-63.
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