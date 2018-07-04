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Житель Курска заразился ботулизмом от рыбы
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Житель Курска заразился ботулизмом от рыбы 

АиФ 4 июля 2018
Фото: АиФ
Специалисты регионального Роспотребнадзора зарегистрировали в Курской области первый случай заболевания ботулизма в этом году, сообщила пресс-служба ведомства.
В конце июня с таким диагнозом в больницу попал мужчина, который съел вяленую рыбу. А в прошлом году было зарегистрировано три случая ботулизма с пятью пострадавшими.
По словам специалистов, основной причиной заражения является употребление в пищу продуктов, приготовленных впрок в домашних условиях — вяленая рыба, домашние консервы.
«Ботулизм — тяжелое пищевое отравление сильнейшим биологическим ядом. В первую очередь у человека поражаются нервная и сердечно-сосудистая системы» — рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Пии первых признаках заболевания — снижении остроты зрения, двоении в глазах, сухости во рту, охриплости — нужно немедленно обратиться к врачу. Если пострадавшему вовремя не оказать медицинскую помощь, он может умереть.
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