Житель Курска заразился ботулизмом от рыбы

Специалисты регионального Роспотребнадзора зарегистрировали в Курской области первый случай заболевания ботулизма в этом году, сообщила пресс-служба ведомства.

В конце июня с таким диагнозом в больницу попал мужчина, который съел вяленую рыбу. А в прошлом году было зарегистрировано три случая ботулизма с пятью пострадавшими.

По словам специалистов, основной причиной заражения является употребление в пищу продуктов, приготовленных впрок в домашних условиях — вяленая рыба, домашние консервы.

«Ботулизм — тяжелое пищевое отравление сильнейшим биологическим ядом. В первую очередь у человека поражаются нервная и сердечно-сосудистая системы» — рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Пии первых признаках заболевания — снижении остроты зрения, двоении в глазах, сухости во рту, охриплости — нужно немедленно обратиться к врачу. Если пострадавшему вовремя не оказать медицинскую помощь, он может умереть.