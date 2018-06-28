Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела

В отношении бизнесмена Сергея Лебедева , насмерть сбившего в Туапсе на «зебре» женщину на глазах у ее семьи, все-таки возбудили уголовное дело. Однако водителя внедорожника, судя по всему, до сих пор даже не задержали: он был отпущен с места аварии и лег в отделение неврологии местной больницы, где пробыл два дня. Дальнейшее местонахождение бизнесмена остается неизвестным. В полиции уверяют, что вопрос об избрании Лебедеву меры пресечения уже решается.

Водитель Mitsubishi Outlander бизнесмен Сергей Лебедев, насмерть сбивший в Туапсе жену кавээнщика команды «Иркутск 350», спустя четыре дня после трагедии наконец стал фигурантом уголовного дела. До этого складывалось впечатление, что он всеми силами пытается избежать наказания. Уже в день аварии мужчину видели в Туапсинской районной больнице, где он, по словам очевидцев, будучи в приподнятом настроении, сдавал анализы.

В отделении неврологии «Газете.Ru» подтвердили, что Лебедев Сергей Игоревич 25 июня поступил в больницу и уже 27 июня выписался из нее. Дальнейшее местонахождение бизнесмена остается неизвестным.

В четверг, 28 июня, «Газете.Ru» сообщили, что в отношении Лебедева было возбуждено уголовное дело.

«Следственным отделом МВД по Туапсинскому району 25 июня возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. По заключению медосвидетельствования водитель в момент аварии был трезв. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — заявили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Находится ли водитель внедорожника под стражей в данный момент, в пресс-службе ведомства «Газете.Ru» пояснить не смогли.

Трезвость Лебедева в момент аварии у многих вызвала серьезные вопросы. Очевидцы на месте ДТП рассказывали, что, по словам инспекторов ГИБДД, от Лебедева «был слышен легкий запах перегара».

Напомним, что трагедия произошла в небольшом курортном городке утром 25 июня в районе Судоремонтного завода на улице Фрунзе. Информация очевидцев о том, что в ДТП погибла жена участника команды КВН «Иркутск 350» Егора Кирильчика, подтвердилась. После этого он закрыл странички в социальных сетях, а в своем инстаграме написал дату 25.06.2018.

Семья приехала в Туапсе на отдых из Москвы. В тот день они направлялась на пляж «Приморье». По дороге годовалая девочка закапризничала, и папа взял малышку на руки. Когда семья подошла к пешеходному переходу на Т-образном перекрестке, впереди шел отец с ребенком на руках, а в шаге от него шла женщина и везла пустую салатовую коляску.

Машины остановились пропустить семью, однако в этот момент, как утверждают очевидцы, с прилегающего к улице переулка от рынка вылетел черный Mitsubishi Outlander с госномером М787ЕХ123, водитель которого, вероятно, подумал, что пропускают именно его.

Однако на перекрестке он не повернул на перпендикулярную дорогу, а поехал прямо. Мужчина успел перейти дорогу, а женщину с коляской Outlander впечатало в дерево. По словам прохожих, она скончалась сразу, издав громкий стон. Из машины вышел мужчина, на вид лет 45, в бежевых шортах и футболке.

Все, что происходило уже после аварии, засняли на видео свидетели произошедшего. На видеозаписи видно, как мужчина с плачущим ребенком на руках подбегает к дереву. В этот момент Mitsubishi на аварийке немного отъезжает назад. К месту ДТП с мигалкой и звуковым сигналом подъезжает машина ГИБДД . К Кирильчику подбегает женщина-прохожая, забирает у него ребенка и отходит в сторону, пытаясь успокоить девочку. В этот момент мужчина пытается помочь жене.

После того как он понимает, что женщине уже не помочь, мужчина бежит к водителю, который находится за кадром. По словам очевидцев, мужчина накинулся на водителя, тот, отбившись, начал от него убегать, а прохожие кричали: «Убей его!».

Затем мужчина возвращается к жене и, стоя на коленях, громко рыдает. На этом видео заканчивается.

По данным СМИ, бизнесмен Сергей Лебедев является совладельцем местного рекламного агентства «Лик». Внедорожник рекламщика хорошо знаком жителям курортного городка, по их словам, его водитель систематически нарушал ПДД, подрезал других автомобилистов и превышал скорость.

Как утверждают пользователи в соцсетях, которые были на месте аварии, инспекторы ГИБДД рассказывали им, что от Лебедева «был слышен легкий запах перегара». Однако чуть позже на месте ДТП появился местный «решала», некий Эдуард Мартынов. Пользователи утверждают, что мужчину все называют «оруженосец» и у него есть связи в ГИБДД и в местной больнице.

После этого инспекторы ГИБДД, как утверждают очевидцы, провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения: прибор показал, что Лебедев трезв.