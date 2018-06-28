Автомобили класса «люкс» принесли дилерам в мае 5,3 млрд рублей

Автомобили класса «люкс» принесли дилерам в мае 5,3 млрд рублей Из исследования «Автостат Инфо» стало известно, что в мае 2018 года российские дилеры реализовали машин класса «люкс», а также спорткаров на 5,3 млрд рублей.

В мае 2018 года в России, по данным «Автостат Инфо», было продано 792 автомобиля класса F+S. Это на 4,7% больше, чем было реализовано годом ранее — 756 авто.