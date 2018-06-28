Автомобили класса «люкс» принесли дилерам в мае 5,3 млрд рублей Из исследования «Автостат Инфо» стало известно, что в мае 2018 года российские дилеры реализовали машин класса «люкс», а также спорткаров на 5,3 млрд рублей.
Самую большую выручку в этом сегменте они получили с продажи машин Mercedes-Benz S-Класса — 1,85 млрд рублей. Отметим, что в мае было продано 224 таких машины. Еще 638,7 млн рублей дилеры заработали на реализации автомобилей BMW 7-Серии (продано 115 машин). Они также заработали 384,2 млн на автомобилях модели Porsche Panamera (в мае продано 46 автомобилей). В список машин люксового сегмента с самыми высокими показателями выручки с продаж в мае вошли также BMW 6-Серии GT (249,2 млн рублей) и Lexus LS (239,2 млн рублей), продажи которых составили 70 и 30 ед. соответственно. Здесь есть также Audi A5 (реализовано 74 авто, выручка — 206,3 млн рублей), Porsche 911 (24 автомобиля, 200 млн рублей) и Audi A8 (32 авто на 190 млн рублей).
В мае 2018 года в России, по данным «Автостат Инфо», было продано 792 автомобиля класса F+S. Это на 4,7% больше, чем было реализовано годом ранее — 756 авто.