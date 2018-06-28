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На деньги из бюджета Приморья арендуют автомобили марок BMW, Lexus и Mercedes
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На деньги из бюджета Приморья арендуют автомобили марок BMW, Lexus и Mercedes 

Prim.News 21 минуту назад
Максимальная цена контракта составляет три млн рублей.
Государственное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление администрации края» (Владивосток) объявило электронный аукцион на оказание транспортных услуг.
Максимальная цена контракта составляет три млн рублей. Источник финансирования — субсидии на возмещение нормативных затрат, предоставляемые заказчику из бюджета Приморского края на 2018 год.
Как уточняется в аукционной документации, исполнитель должен обеспечить возможность предоставления 50 транспортных средств аналогичного класса по одной заявке заказчика на календарную дату или период оказания услуг. Предусмотрена вероятность проверки автотранспорта и водителей сотрудниками ФСО, ФСБ и МВД.
Что касается автомобилей, которые могут задействовать для перевозок, в перечень вошли Toyota Land Cruiser Prado или Lexus GX460 (цена аренды 3433 рубля за час), Toyota Land Cruiser 200 (4450 рублей), Kia Granbird (автобус, 4316 рублей), Nissan Patrol или Infiniti QX56 (4316 рублей), Mercedes S500 (4283 рублей), BMW 760 (4350 рублей), Lexus LX570 (4300 рублей).
Итоги аукциона подведут 9 июля 2018 года.
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