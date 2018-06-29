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«Собирали, как лего»: в Новосибирске продают ретро–лимузин за 75 миллионов
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«Собирали, как лего»: в Новосибирске продают ретро–лимузин за 75 миллионов 

ngs.ru 37 минут назад
Фото: ngs.ru
Ретро–клуб Новосибирской области выставил на продажу первый советский лимузин «ЗИС–101». За машину для советской элиты просят 75 миллионов рублей. Автомобиль реставрируют с 2012 года. Объявление о продаже ретро–автомобиля появилось на сайте «Авито» 12 июня.
«Автомобиль 1936 год выпуска — это первый советский лимузин. Изначально машины предназначались для первых лиц государства и непосредственно Сталина. «ЗИС–101» скопирован с американского "Бьюик 32–90". Всего выпустили около 8 тысяч таких автомобилей. Изначально покупали его, как лего: вот рама, вот колёса, вот двигатель не от этой машины. Мы собираем этот автомобиль с 2012 года», — рассказал корреспонденту НГС председатель ретро–клуба Новосибирской области Владимир Курдюмов.
У машины 2.9 — литровый мотор, мощностью 100 л.с., задний привод и 3–ступенчатая механическая коробка передач. По словам владельца, цена определена с последней продажи автомобиля. Два года назад «ЗИС–101» продали в Москве за 75 миллионов рублей.
В прошлом году в Новосибирске выставили на продажу «чёрный воронок» НКВД за 9 миллионов рублей.
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