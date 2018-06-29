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Люди пострадали в лобовом ДТП в Приморье
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Люди пострадали в лобовом ДТП в Приморье 

360tv.ru 14 минут назад
Фото: 360tv.ru
Два автомобиля попали в аварию на трассе Владивосток — Уссурийск в четверг. В результате лобового столкновения пострадали люди. Об этом сообщило РИА «Восток-Медиа».
По словам свидетелей инцидента, автомобиль Toyota Chaser столкнулся на трассе с машиной Toyota Premio лоб в лоб. Оба транспортных средства получили значительные механические и кузовные повреждения. У Toyota Chaser в результате ДТП заднее колесо вошло в кузов, а переднюю часть Toyota Premio буквально смяло.
Предполагается, что столкновение легковушек спровоцировало нарушение скоростного режима на скользкой дороге. Авария создала большую пробку на трассе.
Бригада скорой помощи оперативно прибыла к месту происшествия. Врачи пытались оказать пострадавшим помощь прямо на месте столкновения.
Информация о пострадавших и подробностях ДТП не уточняется.
В Кузнецком районе Пензенской области отечественная легковая машина попала в ДТП. Автомобиль Lada Kalina в селе Пионер на улице Запрудная слетел с дороги и опрокинулся в кювет. Информации о пострадавших пока нет.
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