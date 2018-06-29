Люди пострадали в лобовом ДТП в Приморье

Два автомобиля попали в аварию на трассе Владивосток — Уссурийск в четверг. В результате лобового столкновения пострадали люди. Об этом сообщило РИА «Восток-Медиа».

По словам свидетелей инцидента, автомобиль Toyota Chaser столкнулся на трассе с машиной Toyota Premio лоб в лоб. Оба транспортных средства получили значительные механические и кузовные повреждения. У Toyota Chaser в результате ДТП заднее колесо вошло в кузов, а переднюю часть Toyota Premio буквально смяло.

Предполагается, что столкновение легковушек спровоцировало нарушение скоростного режима на скользкой дороге. Авария создала большую пробку на трассе.

Бригада скорой помощи оперативно прибыла к месту происшествия. Врачи пытались оказать пострадавшим помощь прямо на месте столкновения.

Информация о пострадавших и подробностях ДТП не уточняется.