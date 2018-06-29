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Видео: настойчивый экс-бойфренд лежит на капоте седана, летящего на 110 км/ч
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Видео: настойчивый экс-бойфренд лежит на капоте седана, летящего на 110 км/ч 

Пятый канал 27 минут назад
Фото: Пятый канал
Как сообщает Bild, молодые люди поспорили из-за машины. 24-летняя Патриша хотела на автомобиле отправиться за своей дочерью, однако ее бывший парень тоже имел планы. Он лег на капот автомобиля, чтобы его экс-пассия не смогла никуда уехать, однако бесшабашную леди это ни капли не смутило. Она просто нажала на газ и поехала по своим делам, причем даже выехала на магистраль и разогналась до 110 километров в час.
Видео сняли очевидцы, удивленные и испуганные. Ведь если присмотреться, то видно, что Джуниор держится за автомобиль только одной рукой! Во второй у него смартфон, с помощью которого он, вероятно, пытался позвонить в полицию. К слову, стражи порядка таки остановили седан и задержали Патришу. Теперь ей придется ответить на вопросы полицейских.
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