Жительница Читы взыскала компенсацию за машину, которая загорелась после продажи

"Жительница Читы взыскала с ООО «Садко Авто» почти 4 млн рублей за проданный компанией и сгоревший автомобиль Toyota RAV4. В эту сумму вошли деньги, уплаченные за автомобиль, неустойка, моральный вред и штраф, поскольку «Садко Авто» оставило без удовлетворения ее претензию о расторжении договора купли-продажи автомобиля и возврате суммы, уплаченной за него", — сказала Михайлюк.

По ее словам, в октябре 2014 года женщина приобрела у компании «Садко Авто» автомобиль Toyota RAV4 2014 года выпуска стоимостью 1,3 млн рублей. Гарантийный срок на автомобиль составлял 36 месяцев. В феврале 2017 года произошло самовозгорание автомобиля. Истица направила продавцу претензию с предложением вернуть уплаченную за товар сумму, которая была оставлена без удовлетворения.

В апреле этого года суд первой инстанции постановил расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, взыскать с «Садко Авто» уплаченные за автомобиль средства, а также неустойку в 1,3 млн рублей, 10 тыс. рублей за моральный вред и штраф в размере 1,3 млн рублей. Суд также обязал истицу передать компании-продавцу годные остатки автомобиля в комплекте с технической документацией.

"Суд апелляционной инстанции проанализировал заключения шести экспертов и специалистов о причинах возгорания автомобиля, которые утверждают, что очаг возникновения пожара находился в моторном отсеке, что исключает возможность возгорания автомобиля из-за неправильной эксплуатации либо неправильно установленной системы сигнализации, на что ссылался ответчик. Суд отклонил доводы апелляционной жалобы ответчика и оставил без изменения суммы, подлежащие взысканию в пользу истца", — добавила пресс-секретарь.

Решение суда вступило в законную силу.