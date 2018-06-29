Ещё
Автоледи прокатила экс-любовника на капоте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автоледи прокатила экс-любовника на капоте 

Рамблер 29 июня 2018
Ссора бывших влюблённых завершилась экстремальной поездкой на капоте. Патриша Исидор и Джуниор Фрэнсис повздорили из-за машины. 24-летняя девушка решила отправиться за своей дочерью на автомобиле, но у её экс-бойфренда были иные планы. Чтобы не пустить Патришу и остановить авто, Джуниор улёгся на капот. Однако дама, видимо, не отличается деликатностью, поэтому наличие мужчины на капоте её не смутило, она отправилась в путь, не удосужившись освободить авто от «пассажира». Видео сняли очевидцы, следовавшие по шоссе. На кадрах, снятых ими, видно, что мужчина держится за машину лишь одной рукой. В другой руке у него был мобильный телефон, по которому он, скорее всего, вызывал полицейских. В конце концов дорожная полиция остановила автоледи. Теперь ей предстоит давать разъяснения по поводу этого инцидента.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение