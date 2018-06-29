Автоледи прокатила экс-любовника на капоте 

Ссора бывших влюблённых завершилась экстремальной поездкой на капоте. Патриша Исидор и Джуниор Фрэнсис повздорили из-за машины. 24-летняя девушка решила отправиться за своей дочерью на автомобиле, но у её экс-бойфренда были иные планы. Чтобы не пустить Патришу и остановить авто, Джуниор улёгся на капот. Однако дама, видимо, не отличается деликатностью, поэтому наличие мужчины на капоте её не смутило, она отправилась в путь, не удосужившись освободить авто от «пассажира». Видео сняли очевидцы, следовавшие по шоссе. На кадрах, снятых ими, видно, что мужчина держится за машину лишь одной рукой. В другой руке у него был мобильный телефон, по которому он, скорее всего, вызывал полицейских. В конце концов дорожная полиция остановила автоледи. Теперь ей предстоит давать разъяснения по поводу этого инцидента.