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В Костроме продают три 63-летние «Победы»
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В Костроме продают три 63-летние «Победы» 

k1news.ru 1 час назад
Специалисты сервиса бесплатных объявлений «Юла» сравнили цены на советские автомобили «Победа», которые продаются в разных регионах страны, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Первый такой автомобиль выпустили в 1946 году на Горьковском автомобильном заводе. «Победа» превратилась в самый массовый советский автомобиль. До 1958 года выпустили больше 240 тысяч машин.
Cамая дорогая «Победа» продается в Краснодаре. За машину, выпущенную в 50-х и с пробегом 200 тысяч километров, просят четыре с половиной миллиона рублей.
Больше всего «Побед» продают на Кубани и в Московской области. Второе место по количеству продаж делят Саратов и Кострома. В Костроме среди продающихся мы насчитали три таких автомобиля. Все — 1955 года выпуска, по словам продавцов, все машины — на ходу. Самый дешевый — 200 тысяч рублей, на втором месте стоимость 210 тысяч, и самый дорогой автомобиль обойдется покупателю в 400 тысяч рублей.
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