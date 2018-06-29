«Пробка от тоннеля на 18 км»: возле «Новой Самары» столкнулись пять автомобилей

ДТП парализовало движение в сторону выезда из города

В пятницу, 29 июня, в Самаре произошло ДТП. На Московском шоссе возле «Новой Самары» столкнулись пять автомобилей. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

Машины столкнулись напротив жилого комплекса «Новая Самара»

— Сразу после Мехзавода случилась авария с участием пяти автомобилей. ДТП полностью заняло вторую и третью полосы. Автомобили встали от тоннеля на 18 км до Мехзавода, — рассказали автомобилисты.

Сейчас на Московском шоссе по направлению в город образовалась шестикилометровая пробка. Скорость движения на участке едва достигает 3 км/ч.