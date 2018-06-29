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«Пробка от тоннеля на 18 км»: возле «Новой Самары» столкнулись пять автомобилей
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«Пробка от тоннеля на 18 км»: возле «Новой Самары» столкнулись пять автомобилей 

63.ru 9 минут назад
Фото: 63.ru
ДТП парализовало движение в сторону выезда из города
В пятницу, 29 июня, в Самаре произошло ДТП. На Московском шоссе возле «Новой Самары» столкнулись пять автомобилей. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
Машины столкнулись напротив жилого комплекса «Новая Самара»
— Сразу после Мехзавода случилась авария с участием пяти автомобилей. ДТП полностью заняло вторую и третью полосы. Автомобили встали от тоннеля на 18 км до Мехзавода, — рассказали автомобилисты.
Сейчас на Московском шоссе по направлению в город образовалась шестикилометровая пробка. Скорость движения на участке едва достигает 3 км/ч.
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