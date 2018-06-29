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В Ростове с улиц начали убирать брошенные автомобили
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В Ростове с улиц начали убирать брошенные автомобили 

Деловое сообщество 2 часа назад
В Ростове-на-Дону начались мероприятия по выявлению, перемещению и хранению брошенных на улицах автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Владельцев машин, которые можно охарактеризовать как брошенные (например, у машины спущены колеса, нет госномера, кузовных деталей и т.д.) призывают убрать машины с улиц или других территорий общего пользования. Если это не будет сделано, то машины переместят на специальную стоянку. Это позволяет сделать новое постановление администрации, которое недавно вступило в силу. Основной целью является освобождение улиц от брошенного транспорта, увеличение их пропускно
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