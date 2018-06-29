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На трассе Красноярск-Енисейск лоб в лоб столкнулись две иномарки
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На трассе Красноярск-Енисейск лоб в лоб столкнулись две иномарки 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
На 160-м км трассы Красноярск-Енисейск 28 июня произошла авария с участием двух автомобилей.
По предварительным данным, иномарка Mazda выехала на встречную полосу, где и столкнулась со вторым автомобилем. От удара седан откинуло в бетонный отбойник. На кадрах с места ДТП видно, что машина получила серьезные повреждения.
Как пишут очевидцы в социальных сетях, водитель автомобиля отделался травмами, однако в результате ДТП погиб двухлетний ребенок. Другие свидетели аварии утверждают, что ребенок жив и сейчас находится в больнице. В ГИБДД информацию пока не комментируют.
Фото: Instagram/chp.kras
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