На трассе Красноярск-Енисейск лоб в лоб столкнулись две иномарки

На 160-м км трассы Красноярск-Енисейск 28 июня произошла авария с участием двух автомобилей. По предварительным данным, иномарка Mazda выехала на встречную полосу, где и столкнулась со вторым автомобилем. От удара седан откинуло в бетонный отбойник. На кадрах с места ДТП видно, что машина получила серьезные повреждения. Как пишут очевидцы в социальных сетях, водитель автомобиля отделался травмами, однако в результате ДТП погиб двухлетний ребенок. Другие свидетели аварии утверждают, что ребенок жив и сейчас находится в больнице. В ГИБДД информацию пока не комментируют. Фото: Instagram/chp.kras