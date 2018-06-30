Задавил и заплатил: 62 штрафа водителя, сбившего беременную

Сбивший стоящую на тротуаре беременную женщину в Москве Михаил Исаханов с декабря прошлого года накопил 62 штрафа за нарушения ПДД, утверждает муж погибшей. Большинство были оплачены только спустя два дня после аварии, которая привела к смерти женщины и ее нерожденного ребенка. Среди них превышение скорости на 40-60 км/ч, движение по полосе для общественного транспорта. Пока ведется расследование, друзья водителя продолжают настаивать, что его подставили.

Фигурант громкого уголовного дела о ДТП в Москве, после которого сначала потеряла ребенка, а потом скончалась молодая женщина Наталия Львова, оплатил огромное количество накопленных с декабря 2017 года штрафов ГИБДД только после роковой аварии. Информацию об этом, вместе с фотографиями, свидетельствующими об оплате 62 постановлений водителем Михаилом Исахановым, опубликовал в своем фейсбуке муж погибшей Евгений Львов. Эти данные, скорее всего, удалось получить из открытых источников, используя номер ПТС на BMW 525, принадлежащий Исаханову.

Согласно документам, Исаханов нарушил правила регистрации ТС, и очень часто не соблюдал требования знаков разметки, также водитель часто ездил по выделенным полосам для общественного транспорта, допускались такие нарушения, как стоянка и остановка ТС на проезжей части.

Довольно часто мелькают в документах превышение скорости на 20-40 км/час и реже — на 40-60 км/час — такой штраф, к примеру, пришел Исаханову за езду 13 мая 2018 года.

Сумма многих неоплаченных штрафов, согласно ст. 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания» ближе к лету начали удваиваться. Накануне трагедии, 17 июня, водитель, как утверждают близкие погибшей, как минимум два раза превысил скорость на 20-40 км/час и не соблюдал требования знаков и разметки.

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У большинства штрафов стоит одна дата оплаты — 20 июня 2018 года, в то время как наезд на двух женщин, 28-летнюю беременную Наталию Львову и 44-летнюю Варвару Бойко произошел 18 июня.

Отметим, что наличие неоплаченных штрафов ГИБДД может сыграть важную роль в судах при рассмотрении дел о ДТП или о нарушениях ПДД. К примеру, накопившая куда большее количество штрафов скандальная стритрейсерша Мара Багдасарян оплачивала выписанные на ее автомобиль постановления прямо в дни заседаний.

Ранее во время судебного слушания, где решался вопрос об избрании меры пресечения для Исаханова, молодой человек заявил, что его автомобилем пользовались его друзья и эти штрафы мог получить «кто угодно из них».

Напомним, что страшная автомобильная авария произошла в Москве в районе дома 21 по улице Верхняя Масловка днем 18 июня. Супруга Львова даже не переходила дорогу, а вместе с другими пешеходами ожидала зеленого сигнала светофора, стоя на тротуаре. Седан BMW 525 черного цвета по какой-то причине на полном ходу вылетел на тротуар, где сначала снес столб с дорожными знаками, а потом сбил двух женщин. Очевидцы рассказали, что автомобиль ехал с превышением скорости, и до столкновения якобы уже проскочил один светофор на «красный». От удара машину припечатало в железную ограду, а женщины оказались зажаты между бампером и забором. Отодвинуть машину до приезда «скорой» и высвободить жертв водителю помогали оказавшиеся рядом прохожие.

О гибели супруги, которая так и не пришла в себя, Львов сообщил в своем фейсбуке утром 25 июня. Вторая потерпевшая в сознание пришла — сначала она находилась в коме в стабильно тяжелом состоянии в реанимации — у нее сломана нижняя челюсть и сотрясение мозга. Сейчас ее перевели в обычную палату.

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Адвокат Евгения Львова, Андрей Мишонов , уверен, что Исаханов нарушил правила, предусмотренные п.8.1, п.9.9, 10.1, 10.2 ПДД, что и повлекло за собой наезд на пешеходов на тротуаре.

«Когда Михаил подъезжал к перекрестку горел запрещающий «желтый», он поэтому и ускорился так как хотел проскочить. Когда он был ближе ко второму пешеходному переходу уже горел «красный».

Три секунды горит «желтый», потом еще три секунды горит «красный» и потом включается «зеленый» для пешеходов. То есть три секунды красного сигнала для автомобилей пешеходам еще запрещено переходить. Михаил выбрал небезопасную скорость, превысил ограничения скорости, осознанно выбрал небезопасный маневр и вылетел из-за этого на тротуар.

Жертв, кстати, могло быть больше, кто-то успел отскочить.

Мое мнение подтвердили специалисты, все осмотрено и зафиксировано. Теперь надо назначать и проводить экспертизу», — отметил адвокат в своем инстаграме.

Между тем друзья и сторонники молодого человека настаивают на версии, что Исаханова подставили и хотят сделать крайним в этой ситуации. Они считают, что истинным виновником ДТП может оказаться водитель серой Toyota , который, по их данным, является сотрудником полиции. Они настаивают, что этот автомобиль каким-то образом задел машину Исаханова, что и привело к тому, что он вылетел на тротуар.

Однако адвокат Мишонов эту версию опроверг.

«Если были бы следы столкновения меняющего траекторию, то это отразилось бы на схеме и это видели бы очевидцы, кроме того, были бы следы на обоих автомобилях и осыпь на проезжей части. Никаких доказательств такого столкновения пока нет. Следы соприкосновения автомобилей, один из которых светлый, а другой темный сложно скрыть при куче очевидцев и самого Михаила, тем более что он несся со скоростью явно выше установленной и столкновение авто получилось бы сильнейшим», — считает адвокат.

Расследование уголовного дела продолжается. Исаханову предъявлено обвинение по ч.3. ст. 264 УК России «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», максимальное наказание по которой предполагает до пяти лет лишения свободы. Но положение обвиняемого может измениться. Так, на судебном заседании следователь подтвердил, что Исаханов действительно отказался от теста на наркотики, объяснив это шоком об известии о гибели нерожденного ребенка и прошел лишь проверку на алкоголь.

Теперь по делу назначены дополнительные экспертизы, в том числе биологическая. Именно она должна точно подтвердить, находился ли водитель под воздействием наркотических веществ или алкоголя. Если опьянение все-таки подтвердится, то дело могут переквалифицировать в очередной раз уже на ч.4. ст. 264 УК России «Нарушение ПДД, лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», что наказывается лишением свободы до двух до семи лет.