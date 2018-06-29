Топ-10 дорогих автомобилей и их владельцы

Москва, 29 июня — «Вести. Экономика». Богачи часто тратят деньги на дорогие элитные вещи, которые не по карману простым людям. Это может быть яхта, драгоценности или автомобили. Сегодня мы расскажем о 10 самых дорогих автомобилях и их владельцах. 10. Pagani Huayra

Pagani Huayra — эксклюзивный среднемоторный спортивный автомобиль итальянской марки Pagani. Начало производства — весна 2012 года. Двигатель развивает свыше 700 л. с. мощности и 1000 Нм крутящего момента. Максимальная скорость заявлена производителем на уровне 370 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч на мокром покрытии автомобиль осуществляет за 3,3 с. Боксер Флойд Мейвезер является, пожалуй, самым известным владельцем такого автомобиля. 9. Gold Bugatti Veyron

Рэпер Flo Rida приобрел Бугатти за приличную сумму. Но решил на этом не останавливаться — сделал машине «золотой» облик и купил для авто колесные диски из 24-каратного золота. Стоит сказать, что сначала машина рэпера была в хроме. Но Flo Rida не был удовлетворен и думал, что это не выглядит дорого. Поэтому он и «позолотил» Бугатти. Сейчас точно не известно, сколько стоит обновленный Bugatti Veyron рэпера. 8. 1955 Mercedes 300SL Gullwing Coupe

Этот автомобиль считался самым быстрым на момент выпуска. Сегодня он считается одним из самых культовых автомобилей в истории. Такой автомобиль производился в период с 1955 по 1963 год. Комедийный актер Джей Лено заплатил $1.8 млн за покупку этого легендарного автомобиля. Кроме того, он вложил в его отделку немало дополнительных средств. 7. Lamborghini Gallardo

Lamborghini Gallardo — спорткар, выпускавшийся компанией Lamborghini c 2003 по 2013 года. Презентация автомобиля состоялась на женевском автосалоне в марте 2003 года. На сегодняшний день это самая массовая модель от Lamborghini — за 10 лет производства было построено 14022 автомобиля. Рэпер 50 Cent считается одним из самых богатых знаменитостей в мире. Он приобрел, помимо прочего, автомобиль Lamborghini Gallardo. Такой автомобиль обошелся ему в $2 млн Однако после того, как у рэпера возникли проблемы, он выставил машину на продажу. 6. Aston Martin One-77

Aston Martin One-77 — элитный суперкар английской компании Aston Martin. Всего выпущено 77 экземпляров. Все One-77 были распроданы ещё за год до премьеры. 12-цилиндровый V-образный атмосферный двигатель объёмом 7,3 литра, мощностью 760 л. с. и 750 Н·м крутящего момента. Одним из известнейших владельцев этого автомобиля также стал боксер Флойд Мейвезер, который знаменит не только своими спортивными достижениями. но и любовью к элитным автомобилям. 5. Bugatti Chiron

Bugatti Chiron — гиперкар компании Bugatti (входит в концерн Volkswagen ), официально представлен публике в 2016 году. Полного бака бензина (100 л.) хватит для движения в течение 9 минут на максимальной заявленной скорости (около 463 км/ч). Это еще один автомобиль, который приобрел боксер Флойд Мейвезер. Его состояние, по оценкам, достигает $565 млн, и Bugatti Chiron — это одна из самых любимых его машин. Он выложил за ее покупку 3,5 млн долларов. 4. 1955 Porsche 550 RS Porsche 550 — спортивный автомобиль компании Porsche, производившийся в 1950-х годах.Porsche 550 (также известен как Spyder или RS) был первым гоночным автомобилем компании Porsche. Впервые автомобиль был представлен на парижском Мотор-шоу в 1953 году. Модель 550 представляла собой двухместное авто с открытым верхом и обтекаемым кузовом из алюминиевых панелей, лёгким шасси в виде трубчатой лестничной рамы. Модель была оснащена 4-цилиндровым мотором Type 547 объёмом 1.5 литра с оппозитным расположением цилиндров, выдававшим мощность в 100 лошадиных сил. При этом машина весила 550 кг. Джерри Сайнфелд известен своей любовью к дорогим вещам, в том числе и автомобилям. Принадлежащий ему Порш оценивается в 3-5 млн долларов. 3. CCXR Trevita Hypercar

Всего шведский автопроизводитель собирался выпустить три экземпляра этого гиперкара, но в итоге свет увидели лишь два автомобиля. При этом только один из них — второй выпущенный CCXR Trevita — был сделан в спецификации, отвечающей техническим стандартам США. То есть официально допущенный до эксплуатации на дорогах общего пользования Koenigsegg CCXR Trevita был куплен Флойдом Мейвезером-младшим. Единственный гиперкар в американской спецификации из двух сделанных всего машин. За покупку автомобиля боксеру пришлось заплатить 2,6 млн долларов. 2. Maybach Exelero