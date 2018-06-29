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В Санкт-Петербурге с начала года реализовано 60 000 авто
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В Санкт-Петербурге с начала года реализовано 60 000 авто 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Дилеры Культурной столицы Российской Федерации заявили о том, что с начала года они смогли реализовать более шестидесяти тысяч автомобилей. В это число входят не только легковые, но и лёгкие коммерческие автомобили.
В этом сегменте наблюдается чистый прирост на двадцать три процента по сравнению с показателями прошлого года. Отметим, что некоторые коррективы в динамику роста внес и Чемпионат мира по футболу, который в этом году проводится на территории России.
Согласно статистике дилеров, самой популярной маркой автомобилей за первые пять месяцев текущего года в Северной столице стала Hyundai. На долю этого бренда приходится семь тысяч семьсот автомобилей. На втором месте марка Kia с показателем в шесть с половиной тысяч машин. Несмотря на интерес питерцев к зарубежным автомобилям, в тройку лидеров пробился отечественный бренд Lada с показателем продаж в шесть тысяч экземпляров.
Независимые эксперты прокомментировали распределение мест в рейтинге самых популярных машин в Питере. Они считают, что большое влияние и на этот раз имела популярность бестселлеров моделей Solaris и Creta.
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