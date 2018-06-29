В Санкт-Петербурге с начала года реализовано 60 000 авто

Дилеры Культурной столицы Российской Федерации заявили о том, что с начала года они смогли реализовать более шестидесяти тысяч автомобилей. В это число входят не только легковые, но и лёгкие коммерческие автомобили.

В этом сегменте наблюдается чистый прирост на двадцать три процента по сравнению с показателями прошлого года. Отметим, что некоторые коррективы в динамику роста внес и Чемпионат мира по футболу, который в этом году проводится на территории России.

Согласно статистике дилеров, самой популярной маркой автомобилей за первые пять месяцев текущего года в Северной столице стала Hyundai . На долю этого бренда приходится семь тысяч семьсот автомобилей. На втором месте марка Kia с показателем в шесть с половиной тысяч машин. Несмотря на интерес питерцев к зарубежным автомобилям, в тройку лидеров пробился отечественный бренд Lada с показателем продаж в шесть тысяч экземпляров.

Независимые эксперты прокомментировали распределение мест в рейтинге самых популярных машин в Питере. Они считают, что большое влияние и на этот раз имела популярность бестселлеров моделей Solaris и Creta.