В РФ выросли продажи люксовых автомобилей

Согласно данным, которые подготовило аналитическое агентство Автостат, на отечественном рынке в последний весенний месяц наблюдалось увеличение числа продаж автомобилей, которые относятся к люксовому сегменту. Так, всего в мае было реализовано сто двадцать три экземпляра премиальных машин, и чистый прирост составил шесть процентов, если сравнивать с результатами продаж прошлого года.

Как и прежде, бьёт все рекорды продаж автомобиль модели Mercedes-Benz Maybach S-Class. Майские продажи завершились пятидесятью шестью реализованными автомобилями модели, на втором месте, отставая практически вдвое, находятся автомобили Bentley . Их было продано только двадцать четыре единицы. Замыкает тройку лидеров на этот раз известная марка Maserati . В мае стало на двадцать счастливых владельцев таких машин больше.

Распределение продаж премиальных автомобилей остаётся прежним и большая часть, а это шестидесяти четыре экземпляра машин, было продано в Москве. Всего же с начала года дилерам удалось продать шестьсот семь единиц премиальных транспортных средств, которые разошлись по разным уголкам России. И в этом случае наблюдается отрицательная динамика, которая составляет два процента.