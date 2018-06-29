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В РФ выросли продажи люксовых автомобилей
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В РФ выросли продажи люксовых автомобилей 

Daily-Motor 43 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Согласно данным, которые подготовило аналитическое агентство Автостат, на отечественном рынке в последний весенний месяц наблюдалось увеличение числа продаж автомобилей, которые относятся к люксовому сегменту. Так, всего в мае было реализовано сто двадцать три экземпляра премиальных машин, и чистый прирост составил шесть процентов, если сравнивать с результатами продаж прошлого года.
Как и прежде, бьёт все рекорды продаж автомобиль модели Mercedes-Benz Maybach S-Class. Майские продажи завершились пятидесятью шестью реализованными автомобилями модели, на втором месте, отставая практически вдвое, находятся автомобили Bentley. Их было продано только двадцать четыре единицы. Замыкает тройку лидеров на этот раз известная марка Maserati. В мае стало на двадцать счастливых владельцев таких машин больше.
Распределение продаж премиальных автомобилей остаётся прежним и большая часть, а это шестидесяти четыре экземпляра машин, было продано в Москве. Всего же с начала года дилерам удалось продать шестьсот семь единиц премиальных транспортных средств, которые разошлись по разным уголкам России. И в этом случае наблюдается отрицательная динамика, которая составляет два процента.
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