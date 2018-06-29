Ещё
Названа цифра продаж автомобилей по Санкт-Петербургу в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа цифра продаж автомобилей по Санкт-Петербургу в 2018 году 

Car.ru 19 минут назад
Фото: Car.ru
В Северной столице подготовили данные по уровню реализации транспортных средств с начала текущего года.
Согласно имеющимся сведениям, с января 2018 года и по текущий момент, в Санкт-Петербурге было куплено 60 000 новеньких автомобилей. В эту цифру включены как легковые машины, так и транспорт, предназначенный для субъектов бизнеса.
Дилеры зафиксировали рост продаж на 23% по сравнению с таким же отрезком минувшего года. Во многом возросший спрос обусловлен проходящим в РФ этим летом мировым футбольным турниром.
Если расставить реализованные автомобили по брендам, то в фавориты ожидаемо для многих вышли представители от Hyundai c показателем продаж в семь с половиной тысяч экземпляров. При этом наибольших симпатий удостоились такие модели, как Solaris и популярный кроссовер Creta.
Дальше по покупательскому спросу (6 500 единиц) идут изделия от Kia. Отечественному бренду Lada досталась почетная третья ступенька (владельцев нашли 6 тысяч автомобилей).
Car.ru: последние новости
ТОП японских авто, которые всегда востребованы Специалисты рассказали как преодолеть горные спуски и сэкономить топливо Mazda срочно отзывает 8 тыс. автомобилей из-за неполадок с подушкой безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убей!»: Кавээнщиков подстрекали к расправе над виновником ДТП11
Первая смерть на Крымском мосту304
Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела102
Весь тираж самого мощного Volvo S60 разобрали за 39 минут
Автоледи задавила годовалого ребенка и скрылась13
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:45
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП
ДТП
00:43
Автоледи прокатила экс-любовника на капоте
ДТП
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
00:42
Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела
ДТП
01:04
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге
ДТП
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение