Названа цифра продаж автомобилей по Санкт-Петербургу в 2018 году

В Северной столице подготовили данные по уровню реализации транспортных средств с начала текущего года.

Согласно имеющимся сведениям, с января 2018 года и по текущий момент, в Санкт-Петербурге было куплено 60 000 новеньких автомобилей. В эту цифру включены как легковые машины, так и транспорт, предназначенный для субъектов бизнеса.

Дилеры зафиксировали рост продаж на 23% по сравнению с таким же отрезком минувшего года. Во многом возросший спрос обусловлен проходящим в РФ этим летом мировым футбольным турниром.

Если расставить реализованные автомобили по брендам, то в фавориты ожидаемо для многих вышли представители от Hyundai c показателем продаж в семь с половиной тысяч экземпляров. При этом наибольших симпатий удостоились такие модели, как Solaris и популярный кроссовер Creta.