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Мужчину за рулем BMW унесло рекой в Южной Осетии
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Мужчину за рулем BMW унесло рекой в Южной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 29 июн — Sputnik. В Цхинвальском районе Южной Осетии, недалеко от села Чъех, течением реки Большая Лиахва унесло автомобиль марки BMW. В салоне транспортного средства находился только водитель, сообщили Sputnik в МЧС республики.
Информация о происшествии поступила на пульт оперативного дежурного ранее сегодня, примерно в полвосьмого вечера по местному времени, после чего на место происшествия незамедлительно выехали спасатели МЧС республики. По данным ведомства, автомобиль сорвался в воду с небольшого обрыва. Мужчине, находившемуся за рулем машины, удалось выплыть на противоположный берег реки.
На данный момент сотрудники МЧС продолжают вести спасательные работы, состояние пострадавшего уточняется.
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