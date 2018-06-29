Мужчину за рулем BMW унесло рекой в Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 29 июн — Sputnik . В Цхинвальском районе Южной Осетии, недалеко от села Чъех, течением реки Большая Лиахва унесло автомобиль марки BMW . В салоне транспортного средства находился только водитель, сообщили Sputnik в МЧС республики.

Информация о происшествии поступила на пульт оперативного дежурного ранее сегодня, примерно в полвосьмого вечера по местному времени, после чего на место происшествия незамедлительно выехали спасатели МЧС республики. По данным ведомства, автомобиль сорвался в воду с небольшого обрыва. Мужчине, находившемуся за рулем машины, удалось выплыть на противоположный берег реки.

На данный момент сотрудники МЧС продолжают вести спасательные работы, состояние пострадавшего уточняется.